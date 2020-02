Athletico faz força por Rony e torcida apoia

O atacante e clube se reuniram para discutir uma possível renovação de contrato

Em uma reunião entre o -PR e os representantes do atacante Rony, realizada nesta terça-feira (4), o clube fez uma proposta na esperança de manter o jogador em seu elenco.

O clube paranaense apresentou uma proposta de renovação de contrato ao jogador que, segundo o Globoesporte.com, cobre os valores oferecidos pelo . A ideia do Athletico é estender o vínculo do jogador até 2023 - o contrato em vigor vai até julho de 2021.

Mesmo sem o “sim” de Rony, o clube enxergou a conversa como um avanço e um movimento de paz e, por isso, reintegrou o atacante ao elenco principal, depois de tê-lo afastado para treinar com o time de aspirantes.

A princípio, o atacante estará à disposição de Dorival Jr. para o jogo da Supercopa do Brasil, no dia 16 de fevereiro, contra o Flamengo. Segundo o UOL, foi feito um acordo para que ele esteja em campo mesmo que deixe o clube logo em seguida.

Segundo a reportagem do Globoesporte, o Palmeiras apresentou uma proposta de € 6 milhões para o clube, além de R$ 2,5 milhões de luvas e 15% dos direitos econômicos cedidos ao próprio jogador.

Segundo o agente de Rony, o jogador não pretende continuar adiando as decisões acerca de seu futuro e um acerto - com qualquer que seja o time escolhido por ele - deve ser anunciado em breve.

Para o Athletico, o possível “fico” de Rony está sendo tratado como uma das grandes contratações da temporada. O clube, além de não ter conseguido fazer grandes contratações, acabou perdendo Bruno Guimarães, um de seus principais jogadores, além de Léo Pereira, Madson, Marcelo Cirino e Marco Ruben.

No Twitter, a torcida do Furacão está torcendo pela renovação do atacante. A #FicaRony está entre os assuntos do momento no .

Fé que o estagiário nesse momento ta preparando o clipe do fico @AthleticoPR #FicaRony — Thomaz 🌪 🔴⚫ (@thomaztoledo_) February 5, 2020

Lembre-se dos bons e grandes momentos já vividos.

Aqui, continuaremos apoiando e torcendo por ti.

Tem muita coisa boa pra acontecer ainda.

E nós estaremos ao seu lado.#FicaRony pic.twitter.com/VgcMkPWitI — Murilo Dziecinny (@mdziecinny) February 5, 2020

#FicaRony nós precisamos muito de vc aqui ...



UHHH RONY É MAL METE GOL E DA MORTAL 🎵 — Raphael Reis (@RaphaelReis1977) February 5, 2020

Não queria me emocionar, mas agora eu empolguei com a possibilidade do Rony ficar.#FicaRony — Thomaz 🌪 🔴⚫ (@thomaztoledo_) February 5, 2020