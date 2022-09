Athletico aposta na força da Arena da Baixada para voltar a vencer no Brasileirão

Última vitória do time do Felipão pelo Brasileiro foi justamente em casa, contra o Fluminense

O Athletico de 2022 está longe de ter a fama de ser um time caseiro, uma vez que o time já conquistou importantes resultados longe da Arena da Baixada, mas o técnico Luiz Felipe Scolari espera reencontrar-se com a vitória no sábado (1), diante do Juventude, na Arena. A última vitória do Furacão foi pelo Campeonato Brasileiro, quando fez 1 a 0 no Fluminense, gol de Pablo.

Desde então são quatro jogos sem vitória do time rubro-negro. Desses, três foram longe de Curitiba.

Palmeiras 2 x 2 Athletico – 06/09 (Libertadores)

Avaí 1 x 1 Athletico – 11/09 (Brasileirão)

Athletico 2 x 2 Cuiabá – 19/09 (Brasileirão)

Santos 2 x 0 Athletico – 27/09 (Brasileirão)

Dentro da Baixada, o aproveito do Athletico no Brasileirão é de 66%, tendo conquistado 26 dos 39 pontos disputados. Por isso a recuperação no Brasileiro pode estar nos jogos na Arena, uma vez que manda três dos seus próximos quatro jogos no campeonato contra Juventude (1), Fortaleza (5) e Coritiba (16), visitando o Corinthians nesse meio tempo (8/10).

Apesar da força comprovada do time na baixada, o torcedor atleticano não tem do que reclamar quando o time joga fora de casa. São 18 pontos conquistados no Brasileirão até aqui, com cinco vitórias e 40% de aproveitamento. Foi fora de Curitiba que o Athletico venceu Palmeiras e Atlético-MG, por exemplo, pelo mesmo Campeonato Brasileiro. Considerando todas as competições, as três classificações da Libertadores foram conquistadas longe de Curitiba, com dois empates e uma vitória.

Vitórias e classificações do Athletico fora na temporada