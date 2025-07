Athletic Club x Coritiba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (22), na Arena Sicredi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletic Club e Coritiba se enfrentam nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), na Arena Sicredi, em Minas Gerais, pela 18ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por três vitórias consecutivas, o Athletic Club aparece em 13º lugar, com 21 pontos e 41% de aproveitamento na Série B. Já o Coritiba, na vice-liderança com 33 pontos, está a três pontos do líder Goiás. Em 17 jogos disputados, o Coxa soma 10 vitórias, três empates e quatro derrotas.

Athletic Club: Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Yuri; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Wellinton Torrão, Max e Ronaldo Tavares.

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre.

Desfalques

Athletic Club

Rodrigo Gelado cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Coritiba

Geovane e Walisson estão machucados.

Quando é?

Data: terça-feira, 22 de julho de 2025

terça-feira, 22 de julho de 2025 Horário: 21h30(de Brasília)

21h30(de Brasília) Local: Arena Sicredi - São João del Rei, MG

Retrospecto recente

Classificação

