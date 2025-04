Athletic Club x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (27), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletic Club e Volta Redonda se enfrentam neste domingo (27), às 16h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela quinta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Na zona de rebaixamento da Série B, o Volta Redonda volta a campo pressionado em busca da primeira vitória na competição. Com apenas um ponto conquistado em quatro jogos, o Voltaço empatou sem gols com a Ferroviária e sofreu derrotas por 1 a 0 para Cuiabá, Novorizontino e CRB. Agora, o time precisa reagir para escapar da parte de baixo da tabela e aliviar a pressão.

Assim como o Volta Redonda, o Athletic Club também ocupa a zona de rebaixamento da Série B, mas ainda sem somar pontos. A equipe foi derrotada nas quatro primeiras rodadas: perdeu para o Atlético-GO por 4 a 2, para o CRB por 2 a 1, para o Criciúma por 4 a 0 e para a Chapecoense por 1 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Athletic Club: Adriel; Wesley Gasolina, Gabriel Ferreira, Edson Miranda, Sidimar e Rodrigo Gelado; Sandry, Amorim e David Braga; Max e Lincoln.

Volta Redonda: Jean Drosny; Jhonny, Gabriel Bahia, Gabriel Pinheiro e Sánchez; André Luiz, Robinho e PK; Raí (MV), Bruno Santos e Vitinho Lopes.

Desfalques

Athletic Club

Diego Fumaça cumprirá suspensão.

Volta Redonda

Pierre está suspenso, enquanto Fabrício e Bruno Barra estão lesionados.

Quando é?