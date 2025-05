Athletic Club x Vila Nova: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (6), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletic Club e Vila Nova se enfrentam nesta terça-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela sexta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Na zona de rebaixamento, com apenas três pontos conquistados, o Athletic Club busca engatar a segunda vitória consecutiva na Série B. Após derrotas para o Atlético Goianiense por 4 a 2, CRB por 2 a 1, Criciúma por 4 a 0 e Chapecoense por 1 a 0, a equipe venceu o Volta Redonda na última rodada por 2 a 1.

Por outro lado, o Vila Nova vem de uma derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na Série B, o time briga pelas primeiras posições. Com dez pontos, estreou com derrota para o Coritiba por 1 a 0, mas se recuperou em seguida, vencendo Paysandu e Chapecoense por 1 a 0, além do Botafogo-SP por 2 a 0. Também empatou com o Goiás por 2 a 2.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Athletic Club: Adriel; Wesley Gasolina, Gabriel Ferreira, Edson Miranda, Sidimar, Rodrigo Gelado; Sandry, Amorim, David Braga; Max, Lincoln.

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo (Walisson Maia) e Willian Formiga; Arilson, Igor Henrique e Diego Torres (Paulinho); Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Gabriel Silva (Labandeira).

Desfalques

Athletic Club

Não há desfalques confirmados.

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Quando é?