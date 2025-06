Athletic Club-MG x Remo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (29), na Arena Sicredi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletic Club e Remo se enfrentam neste domingo (29), às 16h (de Brasília), na Arena Sicredi , em São João del-Rei, pela 14ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ e Nosso Futebol via streaming, além do aplicativo Kwai (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na luta contra o rebaixamento, o Athletic Club, com 12 pontos, busca emplacar a terceira vitória consecutiva na Série B. Em 13 jogos disputados, a equipe mineira soma quatro vitórias e nove derrotas, com um aproveitamento de 30%.

Por outro lado, o Remo ocupa a parte intermediária da tabela, com 20 pontos, e tenta se recuperar após duas derrotas consecutivas na Série B, visando se reaproximar do G-4.

"Uma postura marcando eles em cima, neutralizando aquilo que eles têm de melhor. Eles vêm de vitória contra o líder, vêm com confiança, mas a gente precisa fazer o nosso trabalho e sair com a vitória para que a gente possa seguir o nosso objetivo. É uma equipe que joga, que tenta jogar. É uma equipe que tem uma transição muito boa. É uma equipe que tem jogadores rápidos na frente. E a gente precisa estar focado para neutralizar a qualidade que eles têm para que a gente possa sair com a vitória. ", afirmou o zagueiro Reynaldo.

Athletic Club: Adriel; Douglas Pelé, Marcelo Ajul, Jhonathan e Rodrigo Gelado; Fernando Martínez (Ronaldo Tavares), Sandry e David Braga; Welinton Torrão (Amorim), Neto Costa e Max.

Remo: Marcelinho; Camutanga, Klaus e Sávio; Luan Martins, Pedro Castro e Giovanni; Janderson (Felipe Vizeu), Adaílton (Davó) e Pedro Rocha.

Desfalques

Athletic Club-MG

Sidimar está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Remo

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa Athletic Club-MG x Remo

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

ATH Um REM 1 0 Empate 0 Athletic Club-MG 3 - 1 Remo 3 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificação