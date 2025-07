Athletic Club x Avaí: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (14), na Arena Sicredi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletic Club e Avaí se enfrentam nesta segunda-feira (14), às 19h (de Brasília), na Arena Sicredi, em São João Del Rei, pela 16ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, o Athletic Club segue na luta contra o rebaixamento. Ocupando a 17ª posição, com 15 pontos, a equipe mineira está a apenas dois pontos do Botafogo-SP, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Em 15 jogos disputados, soma quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas, com um aproveitamento de 37%.

Por outro lado, o Avaí briga na parte de cima da tabela da Série B. Na quarta colocação, com 24 pontos, o time catarinense vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma e de um empate sem gols contra o Paysandu nas duas últimas rodadas.

Desfalques

Athletic Club

Lincoln e Edson estão lesionados.

Avaí

Jonathan Costa está suspenso, enquanto Mateus Quaresma está lesionado.

Quando é

Data: segunda-feira, 14 de julho de 2025

segunda-feira, 14 de julho de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Arena Sicredi - São João del-Rei, MG

