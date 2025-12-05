Athletic de Bilbao x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

O Athletic de Bilbao recebe o Atlético de Madrid neste sábado (6), às 17h (horário de Brasília), no Estádio San Mamés, em confronto válido pela 15ª rodada da LaLiga 2025/26.

Após uma noite para esquecer no meio da semana, quando acabou goleado pelo Real Madrid, o Bilbao tenta reagir rapidamente para seguir firme na disputa por vagas nas competições europeias. Jogando em casa, o clube basco precisa de uma atuação convincente para recuperar a confiança antes do fim do primeiro turno.

Do outro lado, o Atlético também chega pressionado depois de perder para o Barcelona na última terça-feira (2), no Camp Nou. O time de Diego Simeone sabe que terá pela frente outro duelo complicado fora de casa, mas entra em campo buscando se reerguer e evitar que Barcelona e Real Madrid se distanciem ainda mais no topo da tabela.

Os três pontos em jogo em San Mamés podem ser determinantes para o rumo das equipes nas próximas semanas e para o equilíbrio na parte de cima da classificação.

Onde assistir a Athletic de Bilbao x Atlético de Madrid?

No Brasil, o duelo entre Athletic de Bilbao e Atlético de Madrid será transmitido exclusivamente no streaming, através do Disney+, serviço do grupo Disney que tem programação alinhada aos canais ESPN.

Horário de Athletic Club x Atlético de Madrid

La Liga - La Liga San Mames

A partida será disputada neste sábado, 6 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no estádio de San Mamés, em Bilbau.

Últimas notícias e prováveis escalações

Notícias do Athletic de Bilbao

O Bilbao tenta reencontrar a força como mandante, já que, até aqui, conquistou apenas duas vitórias atuando em San Mamés pela LaLiga. Além disso, sofreu três derrotas e teve um empate no estádio.

A equipe também lida com a ausência de Iñaki Williams, que segue fora devido a uma sobrecarga muscular. Sua recuperação ainda não tem prazo definido, e Ernesto Valverde precisará buscar alternativas ofensivas para suprir sua importância.

Provável escalação: Unai Simón; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte e Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Ruíz Inigo e Oihan Sancet; Álex Nerenguer, Gorka Guruzeta e Nico Williams. Técnico: Ernesto Valverde.

Notícias do Atlético de Madrid

Diego Simeone terá novamente problemas para montar a defesa, já que Robin Le Normand e Marcos Llorente permanecem indisponíveis. Ambos são peças fundamentais no sistema do Atleti.

O Atlético sabe que vencer é essencial para não deixar Barcelona e Real Madrid escaparem na liderança e, ao mesmo tempo, tentar ultrapassar o Villarreal na briga pelo terceiro lugar de LaLiga.

Provável escalação: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko e Nico González; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Conor Gallagher e Thiago Almada; Antoine Griezmann, Julián Alvarez. Técnico: Diego Simeone.

Momento das equipes

Retrospecto no confronto direto

Tabela do Campeonato Espanhol

