Athletic Bilbao x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Depois de empatar com o Brugge na UCL, Colchoneros voltam as atenções para a LaLiga; veja como acompanhar na TV e na internet

Brigando pela parte de cima da tabela, Athletic Bilbao e Atlético de Madrid entram em campo neste sábado (15), às 16h (de Brasília), em San Mamés, pela nona rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, o Athletic Bilbao, com 17 pontos, está a cinco do líder Barcelona, enquanto o Atlético de Madrid vem logo atrás com 16.

Para o confronto, o técnico Diego Simeone pode optar por João Félix no banco de reservas, enquanto Álvaro Morata, Yannick Carrasco e Axel Witsel podem aparecer entre os titulares.

Do outro lado, o Bilbao pode ter novamente Nico Williams, Iker Muniain e Berenguer apoiando Inaki Williams.

Em 197 jogos disputados entre as equipes, o Atlético de Madrid soma 87 vitórias, contra 75 do Athletic Bilbao, além de 35 empates. No último encontro, válido pelo Espanhol 21/22, o Bilbao venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável ATHLETIC BILBAO: Simon; De Marcos, Yeray, I Martinez, Lekue; Sancet, D Garcia; N Williams, Muniain, Berenguer; I Williams.

Escalação do provável ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Reinildo, Carrasco; Koke, Witsel, De Paul; Morata, Griezmann.

Desfalques

Athletic Bilbao

Dani Vivian e Yuri Berchiche, machucados, se juntam a Ander Herrera, suspenso após ser expulso no empate com o Sevilla em 1 a 1.

Atlético de Madrid

Marcos Llorente e Felipe, no departamento médico, também estão fora.

Quando é?

• Data: sábado, 15 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: San Mamés – Bilbao, ESP