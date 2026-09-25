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Athekame MilanGetty Images
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Athekame: "Agora estou no Lyon, mas quero voltar ao Milan"

Milan

Zachary Athekame deixou o Milan durante o verão, por empréstimo. O lateral suíço se transferiu em empréstimo seco para o Lyon de Paulo Fonseca onde teve um impacto enorme, a ponto de merecer a convocação do técnico Murat Yakin para a seleção principal da Suíça. A fórmula da operação sugere que, de alguma forma, o Milan ainda pode apostar nele em breve.


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AS SUAS PALAVRAS - Enquanto isso, diretamente da concentração da seleção suíça, Zachary Athekame falou aos microfones da RSI e esclareceu o que quer para o seu futuro: "Avalio de forma positiva a minha primeira temporada no Milan. Me senti bem, era um campeonato novo, mais tático. Depois houve a mudança no comando técnico, conversei com o novo treinador e decidi mudar de camisa. Em Milão me senti muito bem, sou um jogador do Milan. Agora estou em Lyon, mas gostaria de voltar

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