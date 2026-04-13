Atenção, sauditas e ingleses... Um desdobramento inesperado no futuro de Dembélé

No Paris Saint-Germain, a situação de Ousmane Dembélé não segue o mesmo padrão das outras renovações de contrato. Embora seu contrato se estenda até 2028 e ele receba o maior salário do time, estimado em cerca de 1,5 milhão de euros por mês, o futuro do atacante francês continua incerto.

O site “Foot Mercato” afirmou: “Em dezembro passado, o jogador recusou uma oferta do clube da capital, exigindo um salário mais alto. Desde então, o vencedor da Bola de Ouro de 2025 permanece em uma situação instável, apesar de ter declarado que: ‘não há motivo que me impeça de renovar meu contrato com o Paris Saint-Germain’”.

De acordo com o jornal “L’Équipe”, a renovação do contrato do jogador número 10 não é uma das prioridades da diretoria do clube parisiense no momento, já que se prefere garantir o futuro de jovens talentos como Sini Maiolo e Bradley Barcola.

Já internamente, a mensagem é clara: tudo se resume a uma questão de timing. Apesar das discussões regulares nos últimos meses, não se espera nenhum avanço concreto antes do fim da temporada, e o desempenho do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões também pode ser um fator decisivo.

Embora a conquista da Bola de Ouro tenha elevado seu prestígio, algumas dúvidas ainda persistem devido às lesões que o afetaram na primeira metade da temporada.

Desde janeiro, ele voltou a jogar no nível esperado, mas a questão financeira continua delicada.

O presidente Nasser Al-Khelaifi reiterou a existência de um teto salarial, enfatizando que “o interesse da equipe e do clube é o mais importante”.

As regras do Fair Play Financeiro impõem restrições que podem complicar as negociações e, caso elas fracassem, há várias opções disponíveis.

A Inglaterra e a Arábia Saudita acompanham a situação de perto, embora nenhuma oferta oficial tenha sido apresentada até o momento, apesar do contato inicial.

Por sua vez, Dembélé prefere esperar até o final da temporada e da Copa do Mundo antes de tomar sua decisão.

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