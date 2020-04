Até o VAR está sob ameaça na Liga dos Campeões

A impossibilidade de se manter distância em uma sala de controle pode fazer com que a Uefa renuncie, temporariamente, o auxílio da tecnologia

A Uefa deve abrir mão do uso do VAR, o árbitro de vídeo, para a sequência da temporada da Liga dos Campeões e , caso seja possível retornar as competições já iniciadas. A entidade se reunirá nesta quinta-feira, 23 de abril, por videoconferência para debater diversos temas ligados à volta do futebol.

O principal motivo que levaria a Uefa a deixar de utilizar o VAR na sequência de seus campeonatos é a impossibilidade de haver tantas pessoas em um lugar pequeno e fechado. As informações são da RMC Sport, da .

Não seria possível reunir os árbitros na mesma sala e, ao mesmo tempo, respeitar o distanciamento social que todos os protocolos de combate ao coronavírus recomendam. Ainda de acordo com a rádio francesa, especula-se a possibilidade de colocar uma placa de acrílio entre os árbitros para minimizar o contato entre eles. O tema também já é debatido na França.

A Liga dos Campeões foi paralisada ainda nas oitavas de final, com quatro jogos ainda a serem disputados: x , x , x e x . Antes da paralisação, , , e RB Leipizg já haviam garantido vaga para as quartas de final.

A medida de não utilização do VAR valeria já para os jogos das oitavas de final que não puderam ser concluidos antes da paralisação do futebol.

Chegou-se a cogitar a volta dos campeonatos europeus em agosto, mas nada foi confirmado ainda pela Uefa. A entidade, porém, negou que trabalhe com uma data limite para a conclusão da atual temporada.