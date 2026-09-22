Até 2031: Barcelona fecha oficialmente nova contratação

O clube espanhol Barcelona anunciou a assinatura de um acordo de cooperação com a empresa "Nespresso" com duração de 5 anos, até 2031, tornando-a, nos termos do acordo, o café oficial do clube, no âmbito da ampliação das parcerias comerciais ligadas ao clube e às suas instalações.

A "Nespresso" iniciará sua presença no "Spotify Camp Nou" de forma gradual, com sua atuação concentrada, na fase atual, nas salas VIP, onde os convidados poderão desfrutar dos produtos da empresa durante as partidas do Barcelona e os eventos e atividades sediados no estádio.

A cooperação reflete, de acordo com o acordo, a intenção das duas partes de oferecer novas experiências às torcidas e aos convidados, por meio da oferta de café em um ambiente esportivo e de entretenimento diferenciado, aproveitando as soluções da "Nespresso" voltadas ao setor profissional.

A nova parceria surge após o Barcelona anunciar recentemente outro acordo de patrocínio com a empresa "Telefónica", no âmbito da continuidade do clube em ampliar sua rede de parcerias comerciais.

"Nespresso": presença global

A "Nespresso" é uma das empresas de destaque no setor de café feito em cápsulas e trabalha com mais de 168 mil e 550 produtores em 18 países por meio do programa de qualidade sustentável AAA, lançado em 2003 em parceria com a organização "Aliança das Florestas Tropicais".

A empresa também obteve a certificação B Corp em 2022, no âmbito de seu compromisso com os padrões relativos à responsabilidade social e ambiental e à transparência.

A "Nespresso" tem sede na cidade suíça de Vevey e atua em 96 mercados, com mais de 14 mil funcionários, enquanto, até 2024, administrava uma rede de varejo global que reúne 818 lojas.

A "Nespresso para Negócios" também oferece soluções personalizadas para empresas e diferentes estabelecimentos, incluindo restaurantes, cafeterias, hotéis e escritórios, por meio de uma variedade de máquinas de café e produtos projetados para uso profissional.