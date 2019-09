Atalanta x Fiorentina é interrompido pela arbitragem por racismo contra brasileiro

Dalbert sinalizou para o juiz que ouviu os insultos e, após comunicação de possíveis sanções pelo auto-falante, o jogo reiniciou

Mais um incidente de racismo no Campeonato Italiano. Após os casos de x , com Lukaku, e Verona x , com Kessie, a história se repetiu em , no duelo entre e , neste domingo (22), e que foi paralisado pela arbitragem.

Desta vez, a vítima dos coros racistas foi o brasileiro Dalbert que, antes dos 30 minutos, quando a Fiorentina vencia por 1 a 0, sinalizou ao árbitro que estava ouvindo insultos racistas.

O juiz, no ato, paralisou o jogo e solicitou que fosse lembrado ao público nos alto-falantes do estádio as punições para quem cometer atos racistas. Após o aviso, a bola voltou a rolar e a Fiorentina venceu a partida por 2 a 1.

Os atos racistas têm sido frequentes no estádios da . No entanto, a , até o momento, não sinalizou com qualquer tipo de punição aos clubes e torcedores envolvidos.