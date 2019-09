‘Gostaria que todos negros saíssem da Itália', escreve Demba Ba após racismo

Demba Ba expressou toda sua tristeza e indignação após a carta dos Ultras da Inter, Curva Nord, que defenderam a postura dos torcedores do , que fizeram manifestações racistas contra Romelu Lukaku.

O belga ouvir barulhos imitando macacos direcionados a ele antes e depois da cobrança de pênalti que ele mesmo converteu e que deu a vitória a Inter no último final de semana.

Entre outras coisas, chama a atenção a seguinte frase na Carta, direcionada especialmente para Lukaku: “Nós estamos tristes que você pensou que foi racismo”. O atacante de 34 anos se manifestou via Twitter, respondendo a uma postagem com a carta.

And here's the reason why I decided not to play there when I could... And at that point I wish all the black players would get out of this league! Surely it won't stop their stupidity and hate but at least they won't affect other races. https://t.co/whu1XexYmy