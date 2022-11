Atalanta x Napoli: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal do Campeonato Italiano

Napoli busca ampliar a sua vantagem na liderança da Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Líder do Campeonato Italiano com 32 pontos, o Napoli recebe o Atalanta, vice-líder, com 27, na tarde deste sábado (5), às 14h (de Brasília), em Bérgamo, em duelo válido pela 13ª rodada da Serie A. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Classificado às oitavas de final da Champions League, o Napoli volta as atenções para a Serie A italiana depois de perder a sua invencibilidade de 13 jogos para o Liverpool no meio da semana. Na ocasião, foi derrotado por 2 a 0, na última rodada da fase de grupos da UCL.

Rrahmani, lesionado, é o único desfalque certo. Leo Ostigard e Juan Jesus brigam por uma vaga.

Já o Atalanta, a cinco pontos do rival, pode não fazer muitas mudanças em relação ao time que venceu o Empoli na última rodada do Italiano. Sem Luis Muriel, com problema no adutor, Duvan Zapata é o provável substituto.

Em 114 jogos disputados entre as equipes, o Napoli soma 49 vitórias, contra 32 do Atalanta, além de 33 empates. No último encontro, válido pela Serie A italiana, o Napoli venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável ATALANTA: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Lookman, Muriel.

Escalação do provável NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Desfalques

Atalanta

Luis Muriel, Marten de Roon e Davide Zappacosta, lesionados, são desfalques certos.

Napoli

Amir Rrahmani, machucado, é o único desfalque no Napoli para o confronto.

Quando é?

• Data: sábado, 5 de novembro de 2022

• Horário: 14h (de Brasília)

• Local: Gewiss Stadium – Bérgamo, ITA

• Arbitragem: X (árbitro), Y e Y (assistentes), Z (quarto árbitro) e ZZ (AVAR)