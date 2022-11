Atalanta x Inter de Milão: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Brigando pelo G-4 da Serie A italiana, as equipes se enfrentam neste domingo (13); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Empatados com 27 ponto cada, Atalanta e Inter de Milão se enfrentam na manhã deste domingo (13), às 8h30 (de Brasília), em Bérgamo, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com a goleada aplicada sobre o Bologna por 6 a 1, a Internazionale busca emplacar o segundo triunfo consecutivo na Serie A italiana.

Para o confronto, o técnico Simone Inzaghi pode manter o time da última rodada, embora Marcelo Brozovic pode ganhar a vaga no meio-campo.

Já a Atalanta, com duas derrotas seguidas, busca reencontrar o caminho da vitória. Rasmus Hojlund e Duvan Zapata brigam por uma vaga no ataque.

Em 131 jogos disputados entre as equipes, a Inter soma 70 vitórias, contra 26 da Atalanta, além de 35 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Italiano 21/22, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Escalação do provável ATALANTA: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Maehle; Ederson, Lookman; Zapata.

Escalação do provável INTER: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko.

Desfalques

Atalanta

Marten De Roon, Davide Zappacosta e Luis Muriel, machucados, são desfalques certo.

Inter de Milão

Romelu Lukaku, lesionado, está fora.

Quando é?

• Data: domingo, 13 de novembro de 2022

• Horário: 8h30 (de Brasília)

• Local: Gewiss Stadium – Bérgamo, ITA