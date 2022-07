Atalanta fecha compra de Éderson; quanto Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza embolsam

Volante foi negociado no mercado da bola. Ele será adquirido por 15 milhões de euros, além da cessão de um atleta avaliado à Salernitana

A Atalanta, da Itália, finalizou as tratativas para a aquisição do volante Éderson, que pertence à Salernitana. O futuro clube do meio-campista desembolsará 15 milhões de euros (R$ 82,86 milhões na cotação atual) e cederá um atleta, conforme apurado pela GOAL.

As partes consideram que o negócio está avaliado em 25 milhões de euros (R$ 138,1 milhões), porque avaliam o atleta envolvido em 10 milhões de euros (R$ 55,2 milhões) — o nome ainda não foi revelado pelas partes. Desta forma, o valor fica perto do que era pedido pela Salernitana: cerca de 30 milhões de euros. O clube desembolsou seis milhões de euros para tirá-lo do Corinthians, em janeiro deste ano.

Éderson já deu sinal positivo para se transferir para a Atalanta no mercado da bola. O volante de 22 anos se prepara para a transação no mercado da bola em breve.

Quanto Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza recebem?

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Não é só Éderson que está ansioso com a possibilidade de mudança de clube na Itália. Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza também alimentam esperança de um negócio nesta janela de transferências. Todos têm direito a um percentual da negociação por causa do mecanismo de solidariedade — a fatia é referente ao valor em dinheiro. Neste caso, não é considerado o valor de mercado do atleta envolvido nas tratativas.

Os paulistas embolsarão 0,52% de uma futura venda do meio-campista na janela de transferências. Os mineiros têm direito a 0,79% de um futuro negócio, e os cearenses faturam 0,44% de uma venda. Os números foram calculados pela Rede do Futebol a pedido da GOAL.

Desta forma, o Corinthians receberia 78 mil euros (R$ 430,17 mil), o Cruzeiro embolsaria 118,5 mil euros (R$ 653,5 mil), e o Fortaleza levaria 66 mil euros (R$ 364 mil).