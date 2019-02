Atacante do Boca agride torcedor em aeroporto na Argentina

Ábila não gostou de uma provocação que lembrava a derrota na final da Libertadores em 2018

A final de Libertadores vencida pelo River Plate sobre o Boca Juniors, em 2018, continua apimentando a maior rivalidade do futebol argentino. Isso ficou evidente nesta quinta-feira (28), enquanto o elenco boquense embarcava em avião para a Colômbia, onde os Xeneizes irão enfrentar o Unión Santa Fé.

Um torcedor do River Plate, que estava perto do elenco do Boca, começou a tirar ‘selfies’ fazendo o número três, em alusão ao placar de 3 a 1 na final história. Em reação, o atacante Ábila golpeou o rosto do torcedor, que em resposta riu, empurrou e encarou o jogador.

Wanchope Ábila agredió a un hincha de #River que lo cargó. Ocurrió cuando la delegación de #Boca estaba por emprender el vuelo hacia Santa Fe. ¡Mirá el momento de la agresión! pic.twitter.com/gqVCF03Wzi — TyC Sports (@TyCSports) 28 de fevereiro de 2019

Terceiro colocado no Campeonato Argentino, o Boca Juniors enfrenta o Unión nesta sexta-feira (1º).