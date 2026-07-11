Atacante do Ajax anuncia sua saída no Instagram

Don O’Niel está de saída do Ajax. A revista “Voetbal International” informou neste sábado que o ponta-direita está a caminho do Catar para finalizar sua transferência para o Al-Ahli.

O’Niel tem contrato com o Ajax até meados de 2027. O clube de Amsterdã receberá, portanto, uma quantia pela transferência, embora ainda não se saiba exatamente qual será o valor pelo ponta.

“Após 13 anos, decidi deixar o clube. Cheguei aqui quando era um menino de seis anos e agora parto como um jovem. O Ajax não só me formou como jogador de futebol, mas também como a pessoa que sou hoje. Justamente por isso, tomar essa decisão foi tudo menos fácil. No entanto, no fim das contas, senti que este era o passo certo para o meu desenvolvimento futuro”, escreveu o jogador que está deixando o Ajax no Instagram.

“Quero agradecer imensamente a todos que fizeram parte da minha jornada nos últimos anos. Dos treinadores e comissão técnica aos companheiros de equipe e torcedores. Obrigado por todo o apoio, pela confiança e pelas lembranças inesquecíveis que levarei comigo para sempre. O Ajax sempre terá um lugar especial no meu coração. Obrigado por tudo”, acrescenta O’Neil, demonstrando sua gratidão.

Entre outros, Sean Steur, que se transferiu para o Newcastle United, Jorthy Mokio e Rayane Bounida deixaram um coraçãozinho nos comentários para O’Niel.

O’Niel ingressou na base do Ajax em 2013 e, a partir daí, passou por todas as categorias de base. Em maio de 2024, estreou no futebol profissional pelo Jong Ajax. Alguns meses depois, assinou seu primeiro contrato profissional.

O ponta-direita ficou alguns anos no banco do time principal do Ajax, mas não teve oportunidades de jogar. No Jong Ajax, O’Neil soma 38 partidas.