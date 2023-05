A suspensão de oito meses do destaque do Brentford por envolvimento com apostas

O jogador poderá voltar a treinar em setembro, mas só voltará aos gramados em janeiro de 2024; ele foi acusado de mais de 200 violações à regras da FA

O futebol inglês também teve um problema envolvendo apostas, e um jogador vai encarar uma forte suspensão, além de uma multa, por violar as regras da FA sobre o tema. Ivan Toney, do Brentford, ficará oito meses afastado dos gramados a partir de agora.

Um dos melhores atacantes da Premier League na atual temporada, Ivan Toney está suspenso do futebol até 16 de janeiro de 2024, segundo um comunicado emitido pela FA, Federação Inglesa de Futebol, nesta quarta-feira (17). O jogador, em novembro, foi acusado de 232 violações nas regras de apostas da entidade e, mais tarde, viu mais 30 acusações serem incluídas no caso.

Desde então, a FA vinha investigando o jogador de 27 anos, que, até onde se sabe, não teve provadas manipulações de resultados, apenas apostas em jogos, o que é proibido pela Federação a qualquer jogador da liga, de acordo com a Regra E8 da entidade. Os detalhes do caso, porém, não foram divulgados.

"O atacante do Brentford FC foi acusado de 262 violações da Regra E8 da FA no total entre 25 de fevereiro de 2017 e 23 de janeiro de 2021. A FA posteriormente retirou 30 dessas violações e ele admitiu as 232 restantes", escreveu a Federação. “Suas sanções foram impostas posteriormente por uma Comissão Reguladora independente após uma audiência pessoal".

Além da suspensão de oito meses, Toney também terá que pagar uma multa de 50 mil libras e foi advertido sobre sua conduta no futuro, como uma condicional. A partir de setembro, quatro meses antes do final da punição, o jogador poderá voltar aos treinos junto de sua equipe.

O Brentford, em nota, disse que está aguardando a publicação por escrito da decisão da Comissão Reguladora e, somente após as análises cabíveis, vai determinar os próximos passos. Assim, por ora, o clube não vai recorrer da decisão.