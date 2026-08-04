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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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Astro do City fecha as portas para o Real Madrid

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R. Dias
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A decisão ficou clara

O futuro do zagueiro português Rúben Dias permaneceu alvo de especulações ao longo das últimas semanas, depois que seu nome foi associado a uma possível transferência para o Real Madrid durante a janela de transferências de verão.

E enquanto os rumores continuavam a ligá-lo ao clube espanhol, o cenário começou a ficar mais claro sobre o destino do jogador antes do início da nova temporada.

O site "The Athletic" informou que Dias caminha para permanecer no Manchester City por pelo menos mais uma temporada, apesar do interesse do Real Madrid em contratá-lo neste verão. O contrato do internacional português se estende por mais três anos e inclui uma cláusula que dá ao Manchester City a opção de estendê-lo por mais uma temporada.

O veículo acrescentou que Dias será provavelmente um dos pilares fundamentais do elenco do técnico Enzo Maresca na próxima temporada, ao lado de Josko Gvardiol e Marc Guéhi, além da dupla em ascensão Abdukodir Khusanov e Vitor Reis.

O Real Madrid buscava reforçar sua linha defensiva com a chegada do treinador José Mourinho e, para isso, contratou o francês Ibrahima Konaté após o término de seu contrato com o Liverpool, além de acertar com o lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella.

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