Os acontecimentos da final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina seguem em evidência, depois que a partida, que terminou com a vitória da seleção espanhola por 1 a 0, registrou confrontos entre os jogadores das duas seleções após o apito final.

Fabián Ruiz, campeão do mundo com a Espanha, falou sobre esses acontecimentos em entrevista ao jornal "The Athletic", criticando a cena que envolveu diversos jogadores das duas seleções e afirmando que o que aconteceu não representa a imagem que o futebol deve transmitir, especialmente diante das crianças.

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O meio-campista do Paris Saint-Germain disse: "Foi uma cena que todos viram e que ninguém gosta de ver. Há crianças pequenas que acompanham o futebol, e não devemos dar isso a elas como exemplo".

E completou: "É preciso saber como vencer e saber como perder. Ninguém gosta de perder, mas aquele foi um momento lamentável em uma final de Copa do Mundo", insinuando que os jogadores da Argentina causaram os confrontos como reação à derrota.

Ruiz acrescentou: "Sempre tentamos dar um bom exemplo, porque todos assistem ao futebol, dos mais novos aos mais velhos. Foi um momento que ninguém curtiu, mas espero que seja esquecido e que fique guardada na memória a nossa comemoração, que foi inesquecível".

Os acontecimentos após a final tiveram a participação de diversos jogadores da Argentina, entre eles Leandro Paredes, que foi um dos principais envolvidos nos confrontos, além de Nahuel Molina, enquanto Roberto Ayala, um dos integrantes da comissão técnica da seleção argentina, participou da violência contra os jogadores da Espanha.

A Federação Internacional de Futebol impôs punições a vários dos envolvidos: Paredes foi suspenso por 10 partidas, enquanto Molina foi suspenso por 7 partidas, e Ayala recebeu a punição de suspensão por 3 partidas, depois de ter participado dos confrontos e agredido Dani Olmo, astro da Espanha.

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