Atlético de Madrid quer negociar Matheus Cunha após vexame na Champions League

Brasileiro não conseguiu marcar gols pela equipe espanhola nos últimos 16 jogos da temporada 2022/23; Colchoneros estão dispostos a ouvir propostas

A ausência europeia terá consequências. No Atlético de Madrid não há segredo de que a prioridade do clube é voltar ao bom caminho, sair da crise de resultados que atingiu a equipe e entrar na pausa da Copa do Mundo com um pouco mais de calma.

Entretanto, diante do buraco financeiro que se abriu após a queda na fase de grupo e o último lugar em um grupo que parecia fácil, o Atleti sabe que terá que ouvir e certamente aceitar as ofertas de transferência que chegam para suas estrelas. Após o fiasco europeu, os Colchoneros terão que enfrentar perdas de cerca de 25/30 milhões de euros (130/155 milhões de reais), uma quantia que eles precisam compensar se não quiserem entrar no vermelho na área financeira de junho.

Cunha, de altos valores à seca completa

O Atlético de Madrid insiste que não há necessidade imperativa de vender seus jogadores, mas eles não escondem o fato de que o cenário mudou, que a queda no torneio europeu prejudicará as contas do clube e que, se boas ofertas chegarem para certos jogadores, eles terão que sentar-se e ouvi-los. Nessa casta está Matheus Cunha, o atacante brasileiro assinou após saída do Hertha Berlin há duas temporadas por uma taxa de 26 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões).

Cunha, que foi uma aposta do diretor esportivo Andrea Berta, ficou de fora do elenco da Copa do Mundo e não jogará pelo Brasil. É uma consequência direta de sua atual seca. O centroavante, que na última temporada teve um papel proeminente saindo do banco, marcando 6 gols em 29 jogos, ficou "na seca" nesta temporada. Além disso, na temporada 22/23, o Cunha não conseguiu marcar um único gol em 16 jogos, 11 de La Liga e cinco da Liga dos Campeões.

Contrato até 2026 e uma gigante cláusula

Matheus Cunha tem um contrato com o Atlético de Madri até 2026 e atraiu o interesse de vários clubes ingleses e alemães, que já haviam tentado contratá-lo antes de assinar pelo Atleti. Sua cláusula, de acordo com a GOAL, é superior a 100 milhões de euros (R$ 517 milhões). Embora fosse esperado que Cunha, que foi comparado a Diego Costa, explodisse no clube, o jovem natural da Paraíba não conseguiu consolidar seu lugar na equipe, onde seus números mostram uma mudança de tendência.

Atlético não quis negociar Cunha em agosto

Em agosto, vários clubes ingleses, incluindo o Manchester United, estavam interessados na situação de Cunha, entrando em contato com sua comitiva. O atacante garantiu que estava feliz no Metropolitano e que não tinha planos de se mudar, transferindo toda a responsabilidade por uma possível transferência para o clube. A equipe se referiu à sua cláusula e não quis sentar-se para negociar. Agora, as circunstâncias mudaram.

Se chegar uma boa oferta, o Atleti vai ouvir

Se no ano passado ele estava fazendo coisas realmente boas saindo do banco, nesta temporada ele caiu muito em termos de objetivos quanto de assistências. O Atlético insiste que não há necessidade de vender até junho, mas eles não estão alheios à realidade econômica que irá restringir o clube nos próximos meses. E se uma boa oferta por Cunha chegar neste inverno, uma transferência ou um empréstimo com opção de compra, na região de 35 milhões de euros (R$ 180,60 milhões), essa oferta será estudada.