Aston Villa x Arsenal ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (18), pela 24ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Aston Villa e Arsenal se enfrentam na manhã deste sábado (18), às 9h30 (de Brasília), no Villa Park, pela abertura da 24ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Sem vencer há três jogos no Campeonato Inglês (duas derrotas e um empate), o Arsenal entra em campo buscando recuperar os pontos perdidos e a liderança do torneio. Na última rodada, após a derrota para o Manchester City por 3 a 1, os Gunners viram o rival assumir a ponta, enquanto o Aston Villa na 11ª posição com 28 pontos, vem de duas derrotas consecutivas na Premier League.

Thomas Partey, que perdeu o clássico no meio da semana devido a uma lesão muscular, é tratado como dúvida para o duelo deste sábado. Caso seja desfalque, Jorginho, que foi um dos destaques da equipe, pode manter a sua vaga no time titular.

Em 200 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal registra 86 vitórias, contra 69 do Aston Villa, além de 45 empates. No último confronto, os Gunners venceram por 2 a 1 no primeiro turno da Premier League 2022/23.

Prováveis escalações

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Jorginho; Saka, Odegaard, Trossard; Nketiah.

Aston Villa: Martinez; Young, Konsa, Mings, Moreno; Kamara, Luiz, Ramsey; Buendia, Watkins, Bailey.

Desfalques

Arsenal

Gabriel Jesus, Emile Smith Rowe e Mohamed Elneny seguem no departamento médico.

Aston Villa

Diego Carlos segue sua recuperação da cirurgia no tendão de Aquiles.

Quando é?