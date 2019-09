Assistência de Firmino para Salah é destaque na vitória do Liverpool

O brasileiro jamais viveu um início de temporada sendo tão decisivo pelos Reds

Roberto Firmino vive a sua melhor fase no e em toda a sua carreira: foi peça-chave no time que, meses atrás, sagrou-se campeão europeu, hoje é titular absoluto na seleção brasileira e jamais começou uma temporada de forma tão efetiva e encantadora pelos Reds.

Neste sábado (14), o camisa 9 que atua mais como um meia, recuando dentro do 4-3-3 montado por Jürgen Klopp para servir seus companheiros, começou a partida contra o , pela quinta rodada da Premier League, no banco de reservas – poupado, por causa dos compromissos recentes pelo . Entretanto, com a torção no tornozelo sentida por Origi, precisou entrar na reta final do primeiro tempo e desequilibrou.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Quando pisou na grama de Anfield, o duelo estava empatado em 1 a 1. Em um de seus primeiros lances, originou o segundo gol anotado por Mané – embora não tenha sido creditado com a assistência. Mas foi o terceiro gol que ilustrou perfeitamente o momento do brasileiro de 27 anos: o camisa 9 recebeu passe de Salah, parou a bola e devolveu, de calcanhar, para o egípcio, que iria às redes para sacramentar o 3 a 1 que manteve o Liverpool 100% após cinco rodadas na Premier League.

Mais artigos abaixo

PASSE MÁGICO DE FIRMINO E GOL DE SALAH! LFC 3-1 Newcastle pic.twitter.com/lkSItJlxN5 — RedScouserBrasil (@redscouserbr) September 14, 2019

O passe fez com que internautas, analistas e fãs de futebol no geral exaltassem ainda mais o momento de Firmino. Até mesmo o treinador do Newcastle, Steve Bruce, falou sobre o jogo “brilhante do brasileiro”.

Desde sua chegada ao Liverpool, em 2015, ‘Bobby’ Firmino jamais havia começado uma temporada de forma tão decisiva: em cinco jogos de Premier League, foram três assistências e dois gols. No ano passado, considerando o mesmo número de jogos, Roberto contabilizava somente um gol (a melhor marca anterior era referente a 2017-18, quando somava duas assistências depois de seus cinco primeiros compromissos).