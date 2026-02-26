Traduzido por

ASSISTA: O programa The Late Run with Ochocinco estreia com Bert Kreischer, enquanto o comediante elogia Lionel Messi e faz previsões para a Copa do Mundo

Chad Ochocinco Johnson e Rahimovic sentam-se com a lenda da comédia Bert Kreischer para uma conversa que aborda vários temas: a cultura do futebol na Flórida, a Messi mania em Miami, a conversa sobre a “última dança” da Copa do Mundo de 2026 e o Monte Rushmore da comédia. Bert reconta a história da origem de The Machine, analisa o que faz um grande comediante e, de alguma forma, acaba prometendo se tornar um verdadeiro fã de futebol.