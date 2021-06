Assina, Messi! Íbis aproveita demora do Barcelona e oferece 'contrato' ao craque nas redes

O time pernambucano aproveitou que o argentino está livre no mercado para oferecer um contrato de produtividade...

A briga promete ser boa: com Lionel Messi livre no mercado após ter seu contrato encerrado no Barcelona, vários grandes clubes do futebol mundial já acenderam o alerta e devem, ao menos, sondar o argentino. E além deles, o Íbis também está na disputa.

Após a notícia de que o craque estaria sem contrato, o time pernambucano foi rápido e já preparou uma proposta para o atleta reforçar a equipe para a disputa da segunda divisão do Pernambucano, que ainda não tem data para acontecer.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em 2020, o Íbis até conseguiu se classificar para o hexagonal final do torneio, mas não teve bons resultados e terminou distante da zona de classificação para a primeira divisão. Com Messi, imagina-se que o clube consiga uma campanha melhor para a próxima temporada. É claro: sem que o argentino tire a vaga de Mauro Shampoo como camisa 10.

Caso assine com o Íbis, Messi teria que aceitar ser coadjuvante do veterano Mauro Shampoo, de 64 anos (FOTO: Getty Images)

No contrato, divulgado pelas redes sociais, essa é justamente uma das cláusulas: o ex-jogador do Barcelona aceitaria ser "coadjuvante", visto que Shampoo continuará sendo o principal jogador da equipe - e é outro que já recebeu sondagens do PSG.

Obviamente, não é necessário dizer que trata-se de uma brincadeira. Além da tal cláusula, o contrato também prevê a duração de 15 anos, salário de produtividade e jurar três vezes no espelho que Pelé foi melhor do que Maradona. Além, é claro, da impossibilidade de ser campeão e de fazer muitos gols - o que acarretaria numa rescisão.

É OFICIAL! 🚨

Hoje é o último dia do contrato de Messi com o Barcelona. A partir de amanhã ele já terá um novo clube.

Assina, MESSI ✒️📄🤝@betsson_brasil #MessiNoÍbis pic.twitter.com/tJKMOrqnLD — Íbis Sport Club (@ibismania) June 30, 2021

Brincadeiras à parte, a expectativa do Íbis é de que Messi, no Brasil para a disputa da Copa América, assine o contrato já nesta quarta-feira (30) e se apresente no CT do clube ao término da competição continental.

O Íbis, porém, ainda tem concorrentes duros. Nomes como PSG, Manchester City e o próprio Barcelona também estariam interessados na contratação do argentino. Resta ver qual será a decisão do craque.