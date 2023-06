ASA x Sergipe ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na internet

ASA e Sergipe se enfrentam na tarde deste sábado (1), às 17h (de Brasília), no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida não teve transmissão confirmada pela CBF.

Vindo de vitória contra o Falcon na última rodada por 1 a 0, o ASA busca a sua segunda vitória consecutiva dentro de casa contra o Sergipe. A equipe alagoana ocupa a quinta colocação no Grupo 4 da competição, com 12 pontos conquistados.

Do outro lado, o Sergipe vem de dois jogos sem derrota, com um empate contra o Retrô e uma vitória contra o Cruzeiro-AL. A equipe ocupa a terceira colocação do Grupo 4, com 14 pontos conquistados até o momento.

Prováveis escalações

ASA: Edmar Sucuri, Jonathan, Gilberto, Cristian, Lidio, Foguinho, Vitinho, Everton Heleno, Didira, Dudu, Tito.

Sergipe: Wagner, Wescley, Junior Goiano, Erican, Matheus Mendes, MAgno Souza, Pedro Henrique, Beto, Junior Timbó, Birungueta, Romulo.

Desfalques

ASA

Sem desfalques confirmados.

Sergipe

Sem desfalques confirmados.

Quando é?