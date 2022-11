ASA apresenta Evaristo Piza e anuncia amistosos contra Náutico

O técnico Eravisto Piza, o auxiliar Marco Antônio e o prepararo físico Igor Melo foram apresentados oficialmente pelo ASA em coletiva de imprensa, em Arapiraca.

Presidente executivo do clube, Rogério Siqueira aproveitou a ocasião para anunciar a realização de dois amistosos conta o Náutico, dias 23 e 29 de dezembro, em Recife e Arapiraca, respetcivamente.

À imprensa, Piza agradeceu a receptividade de todos no clube e falou sobre os objetivos do GIGANTE para a temporada 2023.

"Este ano, o ASA foi vice-campeão de Alagoas e chegou bem perto de voltar à Série C. Dessa forma, nossos principais objetivos são ser campeão e subir para a Terceira Divisão, como é o planejamento do clube. Estamos muito confiantes porque o trabalho que começa é feito de diálogo de todos no ASA", declarou Evaristo Piza.