O Fulham desperdiçou a vantagem diante do visitante Crystal Palace e acabou derrotado em casa, sob os olhos de sua torcida, pelo placar de 3 a 2, na terceira rodada da Premier League.

O Fulham ainda não conheceu o sabor da vitória na Premier League nesta temporada, sob o comando de seu novo treinador Álvaro Arbeloa, após a terceira derrota consecutiva.

A derrota também provocou vaias da torcida do Fulham em direção ao time, por causa dos maus resultados.

O jornal AS destacou os detalhes do confronto, cujo início ficou por conta de Joshua King, que abriu o placar para os donos da casa aos 11 minutos.

Tyrick Mitchell conseguiu empatar para o Crystal Palace aos 35 minutos, com um forte chute de perna esquerda.

Sete minutos depois, o Fulham recuperou a vantagem novamente por meio de César Palacios, encerrando o primeiro tempo com o Fulham à frente por 2 a 1.

Mas o Crystal Palace entrou no segundo tempo com um ataque intenso, que resultou no gol de empate por meio de Mitchell aos 54 minutos.

Aos 77 minutos, Ben Chilwell marcou o terceiro gol do Crystal Palace, garantindo aos visitantes os primeiros 3 pontos em sua campanha na Premier League.

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