O astro francês Kylian Mbappé estampou as manchetes da imprensa espanhola após sua boa atuação no amistoso do Real Madrid diante do Schalke, que terminou com vitória do time merengue por 3 a 0.

A rede Foot Mercato destacou que a imprensa foi clara em seus artigos e análises: o jogador francês precisa trazer títulos ao Real Madrid nesta temporada.

Mbappé conseguiu marcar o gol de abertura do placar, logo nos primeiros minutos da partida, aproveitando um passe recuado mal executado para ficar cara a cara com o goleiro Karius e superá-lo no confronto direto.

Mbappé foi uma fonte constante de perturbação para a defesa do Schalke, movimentando-se bastante nas costas da linha defensiva alemã, e também se mostrou muito envolvido no lado defensivo, fazendo um esforço evidente para recuperar a bola. Ao final, Mourinho o substituiu no intervalo da partida.

Mbappé precisou de apenas 45 minutos para que a Espanha vivesse um estado de empolgação diante de seu nível, mas o mais importante é que a imprensa tratou de lembrá-lo de que esta temporada precisa ser a temporada dos títulos.

Por exemplo, o jornal AS intitulou "O líder continua sendo Mbappé", em um artigo que trouxe grandes elogios ao astro francês. No texto, lê-se: "Mbappé é o verdadeiro líder, dentro de campo, deste projeto que foi construído para retomar o caminho dos títulos".

Em outro artigo, o jornal ressaltou que Mbappé foi claramente o melhor jogador do primeiro tempo, e escreveu: "Se Kylian quer disputar o posto de lenda do Real Madrid, boa parte dessa conquista se concretizará até junho, e todas as condições estão a seu favor, pois o clube o cercou dos melhores companheiros possíveis, à frente deles o melhor de todos, Mourinho. A terceira tentativa precisa ser a bem-sucedida".

A mesma mensagem esteve presente, praticamente, na rádio Cadena SER, onde o famoso comentarista Tomás Roncero prevê que Mbappé consiga levantar um grande título ao final de sua terceira temporada com o Real Madrid.

Roncero disse: "Acredito que a terceira temporada será a temporada do sucesso. No plano estatístico, Mbappé é um jogador único em seu gênero, mas o que lhe falta são os títulos. Acredito que isso acontecerá neste ano".

Assim, os primeiros 45 minutos que alegraram os torcedores do Real Madrid e a imprensa madrilenha servirão também como um lembrete a Kylian Mbappé de que ele não tem mais margem para erro nesta temporada, pois o que se exige dele, enfim, é conseguir liderar o Real Madrid à conquista de grandes títulos.