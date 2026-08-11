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Hussein Hamdy

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As negociações avançam: Torres com um pé fora do Barcelona

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Barcelona e Paris Saint-Germain se aproximaram de um acordo definitivo pela transferência de Ferran Torres, depois de as negociações entre as duas partes registrarem um grande avanço nas últimas horas, em meio à expectativa de que o negócio seja anunciado oficialmente em breve.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o Barcelona recusou, nesta segunda-feira, a primeira oferta apresentada pelo Saint-Germain para contratar Ferran Torres, que chegou ao valor de 50 milhões de euros entre quantia fixa e variáveis.

Os dois clubes continuaram a negociar e conseguiram aproximar bastante suas posições, especialmente porque a diferença entre suas exigências não era grande, já que o clube catalão almeja receber 50 milhões de euros como quantia fixa, além de outro valor vinculado a critérios acordados.

As negociações registraram grande rapidez, a ponto de algumas das partes envolvidas considerarem o acordo já fechado, apesar de ele ainda não ter sido anunciado oficialmente.

A transferência de Ferran Torres para o Paris Saint-Germain ficou muito próxima de ser concluída, já que todas as partes entendem que o anúncio oficial do acordo passou a ser uma questão de apenas poucas horas.

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No plano extraoficial, o negócio já se tornou realidade, depois de as negociações avançarem hoje a ponto de levar algumas das partes envolvidas a considerarem a operação fechada.

Do ponto de vista jurídico, o negócio ainda não está definitivamente encerrado, pois é preciso resolver alguns detalhes restantes e, embora, a princípio, não sejam decisivos, as partes precisam acertá-los.

O jogador, que ainda tem mais uma temporada de contrato com o Barcelona, entrou em acordo com a equipe de Luis Enrique sobre seu novo contrato, restando apenas a aprovação final entre os dois clubes, que se espera que ocorra em breve.

Luis Campos e Deco, os diretores esportivos dos dois clubes, estão há vários dias encarregados de negociar o valor do negócio.

Ferran Torres informou ao Barcelona, na semana passada, sua decisão de aceitar a oferta do Paris Saint-Germain, e o clube catalão concordou com sua posição, mas foi claro quanto ao valor que deseja: 50 milhões de euros como quantia fixa, além de outro valor na forma de variáveis.

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