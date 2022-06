As melhores contratações do Manchester United na história

CR7, Rooney, Vidic. Relembre os negócios que marcaram época nos Red Devils

Se na última temporada Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho foram as grandes contratações do Manchester United e falharam em sequer levar a equipe inglesa à Champions League, o histórico de compras do clube remete aos tempos de glória dos Red Devils.

Dos Bubsy Babes até a classe de 92, comandada por Sir Alex Ferguson, o clube tem histórico em fazer grandes negócios e impactar positivamente o elenco e caixa do time. A Goal preparou um compilado com algumas das melhores contratações dos Devils. Confira:

Denis Law

Poucos jogadores podem se gabar de ter conquistado o coração dos dois lados de Manchester. O escocês Denis Law atuou tanto por United quanto City, e bateu recorde de transação no Reino Unido à época, £115,000.

Formando a "trindade" com George Best e Bobby Charlton, ele marcou 237 gols em 404 partidas pelos Devils.

Bryan Robson

Marcação impecável em um momento, golaços em outro. Bryan Robson foi a estrela em tempos não tão fáceis do United.

Foram £1.5 milhões ao West Brom, que poderiam ter sido muito mais em outros tempos. Se Robson merecia uma equipe melhor, as coisas poderiam ter sido muito piores sem ele.

Eric Cantona

Há quem diga que o francês protagonizou a melhor transferência da história do United, e os argumentos pesam a favor dele.

Após liderar o Leeds a um título inglês, o último antes da era Premier League, o craque chegou ao Old Trafford por £1.2 milhões, para se tornar uma das maiores lendas do clube inglês.

Peter Schmeichel

Uma barganha. É assim que muitos definem as £ 550 mil pagas por Peter Schmeichel, goleiro que tem lugar cativo na história dos Red Devils.

O dinamarquês foi vital na conquista da Liga dos Campeões de 1999, e além da herança técnica, também deu ao futebol Kasper Schmeichel, seu filho, que hoje atua pelo Leicester.

Cristiano Ronaldo

Se muitos acharam que seria difícil honrar a camisa 7 usada por David Beckham em seus tempos de United, o clube não demorou nada a encontrar outra lenda para imortalizar o manto.

Contratado junto ao Sporting sem muita fanfarra, o jovem português logo mostrou seu potencial, com muita velocidade e dribles insinuantes. Foram ​​£ 12 milhões que viraram 80 na venda ao Real Madrid, em 2009.

Wayne Rooney

Maior artilheiro da história do United, maior artilheiro da história da seleção inglesa. Se muitos sentem que Rooney teve bola para ser "maior", os feitos do camisa 10 certamente não serão fáceis de bater.

Roy Keane

Mais de 17 anos se passaram desde o fim da passagem de Keane pelo United, e até hoje o irlandês não foi devidamente "substituído" na equipe inglesa.

Contratado por £3.75 milhões junto ao Nottingham, o vigoroso jogador foi o dono do meio campo dos Devils durante todo seu período no clube, e um símbolo de uma época vitoriosa.

Nemanja Vidic

Vários zagueiros poderiam estar nesta lista, como Rio Ferdinand ou Jaap Stam, mas foi o baixíssimo preço pago por Vidic que o rendeu uma posição entre os melhores negócios da história do United

Foram só £7 milhões, que renderam um dos zagueiros mais intensos e aterrorizantes da geração.

