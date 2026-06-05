As Leoa Laranjas não conseguem superar um erro grave: “Defesa dramática!”

As Leoa Oranje perderam por 3 a 2 para a Irlanda na sexta-feira, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027. A liderança do Grupo B está agora nas mãos da França, que venceu por 2 a 0 na Polônia. A Holanda, que ocupa atualmente a terceira posição, encerra a fase de eliminatórias na próxima semana contra a Polônia, última colocada. A primeira colocada vai diretamente para a Copa do Mundo, enquanto a segunda e a terceira colocadas disputam as repescagens.

A Holanda viu-se em desvantagem de 1 a 0 após quase 20 minutos de jogo. Kyra Carusa chutou a gol após um ataque rápido da Irlanda. O chute fraco parecia defendível para Lize Kops, mas, apesar disso, a bola voou para o canto direito.

Um revés para as Leoa Oranje, que rapidamente assumiram a iniciativa. Apesar disso, Romée Leuchter e Lineth Beerensteyn, entre outras, não conseguiram reverter o placar na chuvosa Cork. Portanto, há muito trabalho pela frente para o técnico Arjan Veurink no intervalo.

“Essa é uma bola que a Lize Kops simplesmente tem que defender”, reclama a ex-jogadora da seleção Mandy van den Berg no intervalo, em entrevista à NOS. “Não é um chute muito forte, claro que não. Foi simplesmente uma defesa dramática. Tem a ver com não estar bem posicionada e não ser explosiva o suficiente. Ela realmente reage muito tarde. Uma defesa realmente muito ruim.”

A Holanda pressionou após o intervalo e ficou frustrada quando Beerensteyn desperdiçou uma chance clara. A Irlanda resistiu bravamente em seu campo e, enquanto isso, esperava pelo contra-ataque. A virada aconteceu quando Jacky Groenen foi derrubada com força na área e a capitã Dominique Janssen converteu o pênalti: 1 a 1.

Essa mesma Janssen não conseguiu impedir que Abbie Larkin marcasse o 2 a 1 no primeiro ataque da Irlanda. Kops não teve resposta para o chute desviado, o que fez com que a Oranje tivesse que recomeçar do zero. Victoria Pelova parecia ter garantido um empate a dez minutos do fim com um chute rasteiro no canto direito. A Irlanda, porém, conquistou a vitória no último minuto, quando Amber Barrett completou na segunda trave.

Se terminar em segundo ou terceiro lugar, a seleção holandesa terá que passar por duas rodadas nas eliminatórias para chegar à Copa do Mundo. Os possíveis adversários na primeira rodada são Lituânia, Kosovo, Grécia e Romênia. A Holanda tem, no entanto, um status privilegiado, jogando primeiro fora de casa e só depois em casa.

Nada menos que 32 países terão uma segunda chance nas eliminatórias. Doze países da Divisão A, doze da B e oito da C. Por essa via, sete países se classificarão para a Copa do Mundo de 2027 no Brasil.

O 1 a 0 da Irlanda contra as Leoa Holandesas