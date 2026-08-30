Steven Gerrard, ídolo do Liverpool, criticou o perfil de seu antigo clube após o empate por 2 a 2 diante do Nottingham Forest, no sábado, no estádio de Anfield, pela segunda rodada da Premier League 2026-27.

Ele considerou que o time precisa de mais garra e solidez para não se arrepender ao longo da disputa pelos títulos.

Gerrard afirmou, durante sua análise da partida pela rede TNT Sports, que o Liverpool tem a qualidade técnica e o talento necessários, mas não se mostra suficientemente intenso nas disputas e nos duelos, descrevendo o time como "gentil demais".

O ex-capitão do Liverpool entende que o problema não diz respeito a um jogador específico, mas à forma como todo o grupo lida com os momentos da partida que exigem mais força, seja na pressão, no desarme ou na imposição de controle sobre o adversário.

Ele acrescentou que o time precisa de jogadores capazes de mudar a natureza do confronto, não apenas por meio da habilidade, mas ao demonstrar uma personalidade competitiva que faça os adversários sentirem a dificuldade de jogar contra ele. Gerrard destacou que o controle da bola e a troca de passes não bastam sozinhos nas partidas do Campeonato Inglês, especialmente no estádio de Anfield, onde o time deve conseguir incendiar as arquibancadas e impor o ritmo aos seus adversários.

Ele considerou que o Liverpool precisa se tornar mais sólido física e mentalmente, e lidar com os duelos de forma mais incisiva, especialmente nas partidas em que perde a vantagem de jogar em casa, para não deixar seus adversários saírem com um resultado positivo.

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