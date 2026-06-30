As estatísticas respondem... Quem cobra os pênaltis pela Inglaterra?

A trajetória da seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 continua amanhã à noite, quarta-feira, quando enfrentará a República Democrática do Congo nas oitavas de final, em Atlanta, nos Estados Unidos.
Após três partidas um tanto tensas na fase de grupos, não há mais margem para erros, já que a equipe do técnico Thomas Tuchel busca pôr fim a 60 anos de sofrimento na Copa do Mundo.
Agora que as fases eliminatórias começaram, a seleção dos Três Leões deve se preparar para a possibilidade de recorrer aos pênaltis, o que ocorrerá se a partida terminar empatada após 90 minutos e, posteriormente, 30 minutos de prorrogação.
A relação da Inglaterra com os pênaltis melhorou significativamente sob o comando do ex-técnico Gareth Southgate, já que a seleção venceu três das últimas quatro vezes em que a decisão foi para os pênaltis – e a única derrota foi contra a Itália na final da Euro 2020.
Mas quem se apresentará para enfrentar o desafio, caso surja a oportunidade? O jornal inglês “Metro” revelou quem deveria e quem não deveria se oferecer para cobrar pênaltis na Copa do Mundo.
Incluindo os pênaltis, 18 dos 26 jogadores da seleção da Inglaterra cobraram pelo menos um pênalti durante suas carreiras profissionais em clubes e seleções nacionais.
Não há dúvida de que Harry Kane cobrará o primeiro pênalti. Embora tenha perdido um pênalti na partida de estreia contra a Croácia, ele teve permissão para repetir a cobrança depois que o goleiro ultrapassou a linha do gol, e na segunda tentativa não errou.
A convocação de Ivan Toney para a seleção de Tuchel foi uma surpresa, mas por um bom motivo: o craque do Al-Ahli, da Arábia Saudita, é especialista em pênaltis e famoso por seu estilo frio, no qual ele nem olha para o gol.
No entanto, o que chama a atenção é que há outro jogador inglês com uma excelente média de conversão em pênaltis: Anthony Gordon. Embora seu desempenho contra a Croácia e Gana não tenha estado à altura do esperado, o ponta do Barcelona converteu 16 dos 17 pênaltis que cobrou na carreira, com uma taxa de sucesso impressionante de 94%.
Marcus Rashford e Bukayo Saka perderam dois pênaltis na final da Euro 2020, mas se destacam pela precisão na cobrança; já Declan Rice e Jude Bellingham não cobraram muitos pênaltis, mas costumam converter na maioria das vezes.
Reece James e Elliot Anderson converteram cinco pênaltis de cinco tentativas, mas muito dependerá de quem permanecerá em campo após 120 minutos.
Por outro lado, entre os jogadores com histórico negativo, Ollie Watkins é considerado o pior cobrador de pênaltis da Inglaterra, com uma taxa de sucesso de apenas 56%, o que é extremamente lamentável.
Eberichi Eze perdeu três de suas últimas quatro cobranças, sendo a mais notável um chute para fora do gol na derrota do Arsenal na final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.
O experiente Jordan Henderson foi o único jogador a perder um pênalti na vitória nos pênaltis contra a Colômbia na Copa do Mundo de 2018, enquanto Morgan Rogers perdeu o único pênalti de sua carreira até o momento.
Kwansa, Nico O’Reilly, Mark Joyhi, Jed Spence, Trevoh Chalobah, Dan Burn e os goleiros Dean Henderson e James Trafford nunca cobraram um pênalti em suas carreiras profissionais.