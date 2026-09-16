Antes mesmo de a seleção da Arábia Saudita iniciar sua trajetória na Copa do Golfo, Georgios Donis se viu diante de uma onda precoce de críticas, depois que os torcedores sauditas dispararam contra suas escolhas para a lista da seleção, por meio da plataforma "X", num momento em que as esperanças estavam depositadas em uma imagem diferente da seleção durante o torneio.

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Os torcedores não se limitaram a aguardar o que a seleção apresentaria dentro de campo, mas começaram a analisar a lista antes do pontapé inicial, fazendo surgir pontos de interrogação sobre alguns nomes escolhidos pelo treinador, e outros que a torcida esperava ver entre suas opções nesta fase.

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E enquanto Donis considera que a lista que escolheu é capaz de executar suas ideias e competir no torneio, uma parcela dos torcedores entende que há nomes que apresentaram atuações marcantes na Roshn League e que poderiam ter recebido uma oportunidade com a seleção.

Fares Abedi e Mukhtar Ali levantam questionamentos

Um dos principais pontos de interrogação que surgiram entre os torcedores foi a ausência de Fares Abedi, lateral-esquerdo do Al-Ittihad, que foi um dos nomes que chamaram a atenção por suas atuações durante as competições da Roshn League, fazendo com que sua ausência levantasse questionamentos sobre os critérios de escolha adotados por Donis.

Os torcedores que esperavam ver Abedi na seleção entendem que seu bom momento com o Al-Ittihad poderia lhe dar a chance de se afirmar em nível internacional, especialmente porque a posição de lateral-esquerdo sempre está sob os holofotes quando a lista da seleção é anunciada.

O mesmo se aplicou a Mukhtar Ali, meio-campista do Al-Ittihad, que se viu fora dos planos de Donis, apesar de ter experiência prévia com a seleção e de aparecer nas competições da Roshn League, o que levou alguns torcedores a questionar os motivos de sua exclusão.





















Para os críticos, a ausência desses nomes não diz respeito a apenas um ou dois jogadores, mas reflete, do ponto de vista deles, a existência de escolhas que poderiam ter sido revistas antes de se definir a lista final, especialmente porque o torneio representa uma oportunidade importante para reconstruir a confiança com a torcida.

A lista basta para convencer a torcida?

As críticas não pararam em nomes específicos, mas se estenderam à composição da lista de forma geral, já que alguns torcedores entendem que o grupo escolhido por Donis não reflete de maneira suficiente o que vários jogadores apresentaram na Roshn League no período recente.

Essa visão fez com que o anúncio da lista se transformasse de uma simples notícia que antecede o torneio em um amplo espaço de debate, especialmente porque os torcedores sauditas entram na Copa do Golfo aguardando uma resposta da seleção após um período em que os resultados e as atuações não estiveram à altura das expectativas.

Em contrapartida, permanece sob responsabilidade de Donis, dentro de campo, transformar essa lista em um grupo capaz de competir, pois a avaliação definitiva das escolhas não virá antes do torneio, e sim depois de ver os jogadores nas partidas e de saber até que ponto o treinador terá êxito em utilizá-los.

Mas a pressão estará presente desde a primeira partida, pois qualquer início pouco convincente pode trazer as críticas de volta rapidamente à tona, e dar às vozes que duvidaram da lista um espaço maior para expressar sua posição.

A torcida teme a continuidade da imagem negativa

Parte da revolta dos torcedores está ligada também ao receio de que continue a imagem apresentada pela seleção saudita em períodos anteriores, já que alguns torcedores entendem que a seleção precisa de uma mudança real, e não apenas de novos nomes na lista.

Por isso, a Copa do Golfo representa, para a torcida, um teste precoce da capacidade de Donis de recolocar a seleção no rumo desejado pelo torcedor saudita, especialmente com a proximidade da Copa da Ásia, que será ainda mais importante no que se refere à competição e aos resultados.









Alguns torcedores foram além da crítica à lista e demonstraram pessimismo quanto à capacidade da seleção de apresentar algo que os satisfaça no torneio, considerando que os indicadores atuais não lhes dão a confiança suficiente antes do início das competições.

No fim, o campo continua sendo o juiz; Donis tem a oportunidade de responder a todas essas críticas por meio dos resultados e das atuações, enquanto a torcida tem o direito de avaliar o que verá da seleção, cabendo às partidas da Copa do Golfo revelar se os pontos de interrogação em torno da lista vão diminuir ou se transformar em uma crise maior que cerque tanto o treinador quanto a seleção.