A Bola de Ouro lembrou, no último dia 9 de agosto, que o desempenho individual e o caráter decisivo vêm antes dos títulos, algo que pode fazer uma grande diferença após uma temporada que testemunhou a Copa do Mundo e a Liga dos Campeões da Europa.

De acordo com o jornal "Sport", da Catalunha, a entidade organizadora reafirmou no dia 9 de agosto os critérios de votação para a Bola de Ouro 2026, apenas três semanas após a final da Copa do Mundo, ressaltando que o desempenho individual e o caráter decisivo e brilhante estão à frente dos títulos coletivos.

Leia também

Avaliação catastrófica: a "reprovação" do árbitro da partida entre Real Madrid e Betis

Mourinho: pensei que o jogador do Betis estivesse morto diante do banco de reservas

A revista francesa "France Football" havia adotado essa ordem em março de 2022, depois de os critérios anteriores misturarem o desempenho individual e o coletivo.

O processo de votação começa após o anúncio da lista de indicados, composta por 30 jogadores e 30 jogadoras, na próxima terça-feira, enquanto a cerimônia será realizada no dia 26 de outubro, em Londres.

A avaliação passou a abranger toda a temporada esportiva, de agosto a julho, e não o ano civil, o que significa que a Copa do Mundo 2026 entra por completo nos cálculos.

Os títulos não são tudo

O regulamento não prevê que os gols das finais ou das partidas da Liga dos Campeões recebam automaticamente maior peso, mas o conceito de "caráter decisivo e brilhante" confere uma importância clara a quem brilha nos grandes jogos.

A temporada encerrada oferece exemplos diferentes: Rodri foi escolhido o melhor jogador da Copa do Mundo, participou de oito partidas da Espanha e, na final contra a Argentina, completou 101 de 105 passes, além de vencer 80% dos duelos e criar duas chances.

Por outro lado, Kylian Mbappé não venceu a Copa do Mundo nem a Liga dos Campeões, mas encerrou o Mundial como artilheiro, com 10 gols em 8 partidas, e a Liga dos Campeões como artilheiro, com 15 gols em 11 partidas, o que reforça seu argumento sob o critério do desempenho individual.

E, na Liga dos Campeões, a Uefa escolheu Khvicha Kvaratskhelia como o melhor jogador do torneio após o título do Paris Saint-Germain, tendo ele marcado 10 gols e dado 6 assistências em 16 partidas, enquanto seu companheiro Vitinha foi escolhido o melhor jogador na final contra o Arsenal, apesar de não ter marcado, graças ao seu domínio do meio-campo e à condução do jogo.

Ousmane Dembélé também entra nos cálculos, depois de marcar o gol de empate do Paris na final da Liga dos Campeões e encerrar a Copa do Mundo com 6 gols e duas assistências pela França, ao lado de seu companheiro Fabián Ruiz, campeão europeu e mundial.

Lamine Yamal, por sua vez, tem um argumento forte - de acordo com o "Sport" -, depois de ter sido escolhido o melhor jogador de LaLiga 2025/26, após sua contribuição para a conquista do título pelo Barcelona, com 16 gols e 12 assistências. E toda a sua temporada será submetida à avaliação, incluindo a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo com a Espanha.

Ferran Torres e o conceito do fator decisivo

Entre os exemplos que ilustram o critério do "caráter decisivo" está Ferran Torres, que marcou aos 106 minutos o gol da vitória sobre a Argentina na final da Copa do Mundo, dando à Espanha seu segundo título mundial. Ele se tornou o segundo reserva na história a marcar o gol da vitória em uma final de Mundial, depois de Mario Götze, em 2014.

E, embora um único momento não seja suficiente para decidir a disputa pela Bola de Ouro, os gols que mudam o resultado das finais entram na avaliação do quão decisivo foi o jogador ao longo da temporada.

Portanto, o fato de a Bola de Ouro relembrar seus critérios no dia 9 de agosto pode ser influente na disputa de 2026: o campeão europeu ou mundial não recebe automaticamente a vantagem, mas é preciso primeiro definir quem foi o melhor individualmente e o mais decisivo nos grandes momentos, uma equação que pode determinar a identidade do vencedor do prêmio na cerimônia de 26 de outubro, em Londres.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora".



