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vinicius junior(C)Getty Images

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As câmeras não flagraram: Vinícius revela um segredo escondido em Valdebebas

Bétis x Real Madrid
Bétis
Real Madrid
La Liga
Vinicius Junior
Espanha
Brasil

Torcedores do Real Madrid o agradeceram

O brasileiro Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, revelou um canto especial do complexo de Valdebebas que não era conhecido pelos torcedores.

O jornal "Mundo Deportivo" informou que, com a chegada do mês de setembro, veio também o momento de relembrar o verão, e Vinícius quis fazer isso, por meio de suas contas nas redes sociais, de uma maneira muito especial.

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 Entre as fotos que publicou para resumir seu verão, ele incluiu uma imagem de um canto do estádio de Valdebebas, onde o Real Madrid pretende homenagear seus artilheiros contemporâneos, mais especificamente, aqueles que marcaram 100 gols pelo time em algum momento de sua trajetória no clube.

Esse grupo de jogadores inclui o próprio Vinícius, cuja foto comemorativa é exibida ao lado das imagens de Sergio Ramos, Karim Benzema, Fernando Hierro, Cristiano Ronaldo, Fernando Morientes, Ronaldo Nazário, Raúl González, Gonzalo Higuaín e Gareth Bale.

Dessa forma, os torcedores do Real Madrid agradeceram a ele por mostrar aquilo que, de outra maneira, não teriam conseguido ver, o que indica que o complexo esportivo do Real Madrid está repleto de detalhes.

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