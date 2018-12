As 5 maiores goleadas na história do futebol

Confira quais foram os placares mais elásticos no mundo e no Brasil!

O gol não é apenas o momento máximo do futebol, é o mais raro. Afinal de contas, são muitas ações necessárias para que as redes sejam balançadas.

Entretanto, a história do futebol nos mostra goleadas incríveis de se imaginar atualmente. A grande maioria delas aconteceu nos primeiros anos do Esporte Bretão, mas existem exceções incríveis, como um triunfo do Villarreal sobre o Navata por 27 a 0 em amistoso realizado em 2009.

Outros, inspiram histórias incríveis. A derrota da Samoa Americana, por 31 a 0, para a Austrália, em 2001 inspirou um belíssimo documentário intitulado “Next Goal Wins” (O Próximo Gol Leva, em português).

Mas também existe polêmica, como um resultado de 149 a 0, em jogo realizado em Madagascar, que foi cancelado pelo fato de os gols terem sido feitos ‘contra’, já que os atletas do Stade Olympique L'Emyrne resolveram escrever o placar bizarro contra o A.S Adema em forma de protesto. Desta forma, a maior goleada do futebol em todos os tempos ainda são os 36 a 0 impostos pelo Arbroath sobre o Bon Accord, em jogo válido pela Copa da Escócia em 1885.

Equipe do Arbroath, em 1885

Abaixo, confira as cinco maiores goleadas do futebol mundial e saiba também qual foi o placar mais elástico construído dentro dos gramados brasileiros.

Resultado Ano Campeonato Villarreal 27 x 0 Navata 2009 Amistoso Taiti 30 x 0 Ilhas Cook 1971 Jogos do Pacífico Sul Austrália 31 x 0 Samoa Americana 2001 Eliminatórias da Copa do Mundo Dundee Harp 35 x 0 Aberdeen Rovers 1885 Copa da Escócia Arbroath 36 x 0 Bon Accord 1885 Copa da Escócia

NO FUTEBOL BRASILEIRO

O Botafogo de 1909, que emplacou a maior goleada do futebol brasileiro

No Brasil, o placar mais elástico registrado em jogos importantes aconteceu em 1909, quando o Botafogo bateu o Mangueira por incríveis 24 a 0!