Arturo Vidal teve opções, mas escolheu o Athletico por chance de ganhar a Copa Libertadores

Estafe do atleta chegou a conversar com o Internacional, mas volante optou por assinar com o Furacão

Anunciado oficialmente como novo reforço do Athletico, Arturo Vidal teve a possibilidade de escolher outros clubes. No Brasil, por exemplo, o estafe do atleta chegou a conversar com o Internacional, houve também uma consulta do Inter Mimai, mas o “King”, como é conhecido, optou por assinar um vínculo com o time paranaense até dezembro deste ano, conforme soube a GOAL.

O que mais motivou Arturo Vidal foi o entendimento de que no Furacão teria mais chances de brigar pelo título da Copa Libertadores, competição que mais o atraí fora do mercado europeu. Insatisfeito no Flamengo com pouca minutagem e com problemas com o técnico Jorge Sampaoli, Vidal rescindiu o contrato de forma amigável e ficou livre no mercado.

O estafe do volante chegou a questionar se ele gostaria de esperar um pouco mais, já que a janela de transferências no mundo inteiro está aberta e outras possibilidades poderiam chegar na mesa do volante. Mas Vidal entendeu que o melhor caminho seria seguir no ritmo do calendário brasileiro e encerrar a temporada por aqui.

Ainda conforme soube a GOAL, o volante está bastante chateado com Sampaoli, com quem fez parceria vitoriosa nos tempos de seleção chilena. Ele, inclusive, gostaria de encarar o treinador no decorrer da Copa Libertadores para dar uma resposta dentro de campo.

Vidal rescindiu com o Flamengo de forma amigável e recebeu à vista cerca de R$ 1,6 milhões referentes ao que restava das luvas acordadas no ato da contratação do jogador.