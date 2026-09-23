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Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Artilheiro da Copa do Golfo 26 sob vaias: torcida da Arábia Saudita choca Abdullah Al-Hamdan

Arábia Saudita x Kuwait
Arábia Saudita
Kuwait
Gulf Cup
A. Al-Hamdan
Arábia Saudita
Kuwait

O atacante saudita se surpreendeu com uma situação difícil

A torcida da seleção da Arábia Saudita surpreendeu seu jogador Abdullah Al-Hamdan com uma atitude inesperada, após sua atuação apagada na primeira partida da Copa do Golfo Arábico, em sua vigésima sétima edição, a "Golfo 27", contra o Kuwait.

A seleção saudita venceu a congênere kuwaitiana pelo placar de 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na primeira rodada da fase de grupos da vigésima sétima edição da Copa do Golfo Arábico.

Aos 83 minutos de jogo, o grego Georgios Donis, treinador da seleção saudita, decidiu tirar seu atacante Abdullah Al-Hamdan da partida e colocar Firas Al-Buraikan em seu lugar.

Durante sua saída de campo, Al-Hamdan foi surpreendido pela torcida da seleção saudita, que soltava vaias contra ele, enquanto outros tentavam aplaudi-lo para incentivá-lo, apoiá-lo e respaldá-lo.

O atacante do Al-Nassr apresentou um desempenho modesto durante o confronto com o Kuwait, desperdiçando mais de uma chance clara de gol, o que o tornou alvo de fortes críticas por parte da torcida da seleção saudita.

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Isso ocorre apesar de Al-Hamdan ter sido o artilheiro da edição passada do torneio do Golfo, a "Golfo 26", com um saldo de 3 gols, empatado com o bareinita Mohammed Marhoon e com o omanense Issam Al-Subhi.

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