Arthur perde espaço no Barcelona mesmo em sua melhor temporada

O brasileiro não foi relacionado para a partida contra o Slavia, pela Liga dos Campeões, por decisão técnica de Ernesto Valverde

A grande surpresa na lista dos relacionados para a partida contra o Slavia de Praga, nesta terça-feira (05), pela quarta rodada do Grupo F da Liga dos Campeões, foi a ausência de Arthur entre os jogadores do .

O meio-campista brasileiro, contratado na última temporada junto ao , não está lesionado nem mesmo suspenso. A decisão tomada pelo técnico Ernesto Valverde, cada vez mais criticado, causou estranheza. De Jong, Vidal, Busquets, Sergi Roberto e Rakitic foram as escolhas para o meio-campo.

O Barça vem se apresentando num 4-3-3, com Arthur costumeiramente mais pelo lado esquerdo. De Jong e Busquets vão se alternando na posição centralizada, sendo que o holandês também chegou a jogar mais pela direita – posição onde Vidal e Sergi estão mais habituados. Rakitic, que tem o futuro constantemente especulado longe do Camp Nou, não vem sendo titular, mas geralmente entra em campo para fazer a função que hoje é do brasileiro.

Só que Rakitic não vai mostrando qualidade o bastante para tomar a vaga de Arthur. O ex-jogador do Grêmio tem números melhores em praticamente tudo: fez mais gols (2 a 0), deu mais assistências (4 a 1) e apesar de ter entrado mais vezes em campo não foi tão driblado como o croata (os adversários passaram em cinco ocasiões pelo europeu, na comparação com uma contra o sul-americano).

Elogiado até mesmo por Messi pela rápida adaptação que teve ao jogo do Barcelona, Arthur inclusive faz temporada melhor à anterior. Já superou os números que tinha de gols (nenhum) e assistências (somou duas em seu ano de estreia), inclusive dando o passe para Messi fazer um dos gols na vitória por 2 a 1 semanas atrás.

Arthur também participa mais das ações com bola e melhorou no quesito defensivo: as médias de interceptações de bola e desarmes por partida cresceram – de 0.3 para 0.4 e de 0.6 para 1 respectivamente. Ou seja: vai fazendo uma temporada ainda melhor do que foi a anterior.

O Barcelona vem de atuações ruins e sofreu uma derrota de 3 a 1 para o , em , no último fim de semana. Nenhum dos gols foram culpa do brasileiro: o primeiro originou-se de um passe errado de Piqué, o segundo aconteceu em jogada na meia-direita e o terceiro foi de bola parada.

Arthur vai fazendo a sua melhor temporada até o momento, mas salvo alguma polêmica que ainda não tenha sido noticiada, a sua ausência é puramente uma escolha técnica de Ernesto Valverde. Uma escolha que não se justifica nas atuações do brasileiro.