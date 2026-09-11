Mikel Arteta, técnico do Arsenal, manifestou sua enorme surpresa com as críticas dirigidas à forma como foram conduzidas as saídas dos atacantes Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli do elenco do clube durante o atual verão.

Jesus havia afirmado, dizendo "ninguém me falou nada", a respeito dos motivos de seu pedido para treinar longe do time principal, antes de concluir sua transferência por 15 milhões de euros ao Barcelona.

Além disso, Ian Wright, ex-atacante do Arsenal, questionou a forma como Martinelli foi tratado após sua exclusão da escalação de Arteta nas partidas do início da temporada, antes de concretizar sua transferência por 60 milhões de libras esterlinas ao Al-Hilal.

Ao ser perguntado sobre as reações às saídas da dupla, Arteta disse em entrevista coletiva: "Estou muito surpreso, na verdade, especialmente porque tive uma conversa individual com o Jesus no vestiário. Não sei quais palavras foram ditas, mas isso é comigo. As palavras que usamos um com o outro giravam em torno da gratidão. Não sei, está tudo bem, e às vezes entendo que, quando você precisa dar uma má notícia ou uma notícia que as pessoas não esperam, pode haver reações desse tipo."

Arteta fez referência a Leandro Trossard, que também deixou o clube neste verão em uma transferência no valor de 18 milhões de euros ao Beşiktaş, mas que retornou ao Emirates Stadium para acompanhar a vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea no último domingo.

Arteta prosseguiu: "Alguém tem que fazer o papel de policial mau. Se eu tiver que ser essa pessoa, serei, e entendo isso. O que normalmente importa é o que acontece depois de três meses ou seis meses, quando o Trossard aparece e está conosco no vestiário, e o clima e a relação que nos une. As coisas chegaram ao limite com outros jogadores até eles irem embora, mas em algum momento a relação foi muito boa, e espero que seja assim com os dois."

O Arsenal disputa um novo confronto tentando manter seu início perfeito nesta temporada na noite de sábado, quando visita o Sunderland.

Arteta confirmou que Ben White está "bem" depois de ter aparecido mancando ao fim da partida que teve a vitória sobre o Napoli na Liga dos Campeões da Europa na quarta-feira, enquanto Cristhian Mosquera passa por avaliação médica com o objetivo de superar um problema muscular que o aflige.



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