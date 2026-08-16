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Hussein Hamdy

Traduzido por

Arteta: os novos técnicos da Premier League vão elevar o nível do Arsenal

M. Arteta
E. Maresca
X. Alonso
Chelsea
Arsenal
Manchester City
Premier League
Espanha
Itália
England

Confronto aguardado

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, afirmou que a competição com Enzo Maresca, treinador do Manchester City, e com os demais novos técnicos da Premier League nesta temporada pode ajudar a elevar o nível do Arsenal.

Arteta e Maresca se enfrentam pela primeira vez desde que o treinador italiano assumiu a missão de suceder Pep Guardiola no Etihad Stadium, na partida da Supercopa da Inglaterra marcada para este domingo, em Cardiff.

O técnico do Arsenal apoiou, nesta sexta-feira, o ex-comandante do Chelsea, Maresca, a realizar um "trabalho incrível", num momento em que o Manchester City se tornou um dos 9 clubes da Premier League comandados por novos treinadores nesta temporada.

A falta de estabilidade nos comandos técnicos de diferentes clubes da competição contribuiu para reforçar a impressão geral de que o Arsenal é o candidato mais forte para manter o título da Premier League.

Arteta fez questão de evitar esse discurso e de não focar de forma exagerada em Maresca durante a coletiva de imprensa desta sexta-feira, especialmente com a presença do técnico basco Xabi Alonso entre o grupo de novos treinadores da Premier League, além do fato de que o treinador de 44 anos ainda não enfrentou Roberto De Zerbi desde a chegada deste último ao Tottenham em março passado.

Arteta disse: "Bem, a competição também será com vários treinadores, além de Maresca, e com alguns novos técnicos que chegaram à liga, que também são excepcionais".

E acrescentou: "Sabemos que esta liga conta com muitos treinadores excelentes. É extremamente difícil, a cada semana, se preparar para as partidas diante deles. Isso vai elevar o nosso nível e, com certeza, o meu, e vamos tentar ser melhores".

E prosseguiu: "Cada clube tem os seus pontos fortes. Alguns clubes por causa das muitas vitórias conquistadas ao longo dos últimos dez anos, outros por causa dos seus elencos, e outros por causa do dinheiro que gastaram".

E completou: "Conhecemos os nossos pontos fortes, que estão ligados ao que apresentamos ao longo dos últimos quatro ou cinco anos de forma muito consistente, mas também podemos ser melhores, e é nisso que nos concentramos para manter essa consistência".

E continuou: "Chamei isso de estabilidade, mas não quero ser estável, quero ser melhor e mais ambicioso. É isso que queremos".

Arteta decidirá em cima da hora a situação da dupla inglesa Declan Rice e Bukayo Saka quanto à participação diante do Manchester City, em razão da condição física dos dois.

Rice e Saka retornaram aos treinos nesta semana após passarem por uma jornada árdua na Copa do Mundo, que veio depois de uma temporada 2025-2026 bem-sucedida, mas repleta de desafios, na qual ambos tiveram de lidar com problemas físicos.

Os dois novos reforços da janela de transferências de verão, Bruno Guimarães e Christos Tzolis, se preparam para fazer as suas primeiras estreias oficiais pelo Arsenal diante do Manchester City, que venceu duas das três partidas disputadas na última temporada, entre elas a final da Copa da Liga Inglesa no estádio de Wembley.

Ao ser questionado se o Manchester City continuaria sendo o maior rival do Arsenal pelo título da Premier League apesar da saída de Guardiola, respondeu: "Teremos muitos rivais".

E prosseguiu: "Ao olhar para os elencos, os treinadores e os clubes aos quais eles pertencem, mas nós sabemos disso".

Arteta concluiu: "Precisamos nos concentrar em nós mesmos e garantir que aproveitaremos ao máximo todos os recursos que temos, para nos dar a melhor chance possível. E, depois disso, dia após dia, será uma jornada muito longa".

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