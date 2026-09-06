Arteta: astro do Arsenal me surpreendeu, e o Chelsea é uma força a ser respeitada

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, elogiou a determinação de seu jogador Bukayo Saka em elevar seu nível a um novo patamar, durante a jornada dos Gunners na defesa de seu título da Premier League.

Saka sofreu uma lesão no tendão de aquiles na última temporada, cujos efeitos se estenderam a ponto de afetar sua participação com a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo, o que fez com que sua presença no time titular ficasse limitada a apenas três das oito partidas disputadas pela seleção.

O ponta de 25 anos encerrou suas férias de verão mais cedo para se juntar aos treinamentos da equipe, e esse desejo foi coroado com gols marcados contra Coventry e Aston Villa, sendo esta a primeira vez que ele marca em duas partidas consecutivas na liga desde novembro de 2024.

E mesmo sem Saka chegar ao auge de seu nível na temporada 2025-2026, os Gunners obtiveram uma taxa de vitórias 7% maior nas partidas em que ele participou, e sua contribuição ganha ainda mais importância depois que o clube não conseguiu contratar um atacante de classe mundial durante o período de transferências.

Ao falar sobre a paixão que Saka demonstra, o técnico Arteta afirmou, em declarações destacadas pela rede "ESPN": "Notei isso de imediato".

Arteta acrescentou: "O fato de ele querer voltar mais cedo já foi um sinal excelente, além da forma como se preparou durante o verão".

E prosseguiu: "Acontecem coisas na sua carreira e então você precisa de um determinado estímulo, ou de um pequeno empurrão às vezes, para levá-la a um nível diferente".

Arteta continuou: "Há indícios muito bons que Saka apresenta que nos fazem acreditar que é isso que vai acontecer".

Saka tem a oportunidade de dar sequência à sua série de gols diante do Chelsea no Emirates Stadium no domingo, em um confronto que reúne os rivais londrinos que venceram suas partidas de estreia.

E mesmo nesta fase inicial, a partida se configura como um confronto decisivo pelo título, e Arteta considera que o Chelsea será uma força de peso após a chegada do novo técnico Xabi Alonso, que pode se concentrar na Premier League devido à ausência da equipe nas competições europeias.

Arteta completou: "Acredito que eles têm todos os ingredientes para estar no topo da tabela da Premier League".

E emendou: "Conhecendo-o (Alonso), conhecendo a história do clube e a qualidade do elenco deles, e o calendário de jogos que vão enfrentar em comparação com as outras equipes, é muito provável que seja esse o caso".

Junto a Arteta nesta temporada da Premier League estão seus colegas técnicos espanhóis Alonso e Andoni Iraola, técnico do Liverpool, sendo que o trio mantém uma amizade desde que jogaram juntos aos oito anos de idade por um pequeno clube em San Sebastián.

Arteta acredita que a criação deles na região basca desenvolveu a resistência e a resiliência do trio.

O técnico espanhol comentou: "Temos firmeza e capacidade de suportar, pois lidamos claramente com muitas coisas dentro do país também, o que reforçou nossa força e nos tornou diferentes, não melhores, mas diferentes em certo sentido".

Arteta encerrou: "Usamos essa criação e esses valores para estarmos provavelmente mais preparados quando temos de enfrentar os momentos e desafios difíceis, e para seguir em frente e superá-los".



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