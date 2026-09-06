Mikel Arteta, técnico do Arsenal, está profundamente decepcionado, apesar da vitória sobre o Chelsea por 2 a 1, na noite deste domingo, no Emirates Stadium, pela terceira rodada da Premier League.

O Chelsea abriu o placar cedo, aos dois minutos, com o recém-chegado Morgan Rogers, mas o Arsenal virou o jogo e venceu com gols de Kai Havertz e Martin Ødegaard.





Arteta afirmou, em entrevista à rede "Sky Sports": "Estou muito decepcionado com a forma como sofremos o gol, mas é preciso reconhecer também o excelente toque final que Morgan (Rogers) deu."

E acrescentou, segundo a rede "BBC": "Foi um prazer ver nosso time jogar e competir, assistimos a atuações individuais de destaque e o clima no estádio estava fantástico. Estou interessado em nossa reação. Exigimos mais dinamismo, eficiência e agressividade ofensiva, e vocês viram isso hoje."

Sobre o ataque do Arsenal, ele explicou: "Ficamos sem jogadores por seis meses, cinco meses, o Saka por três meses e meio e o Havertz por sete meses. Ainda assim, o desempenho da equipe foi impressionante na temporada passada."

A respeito do grego Christos Tzolis, o recém-chegado, acrescentou: "Ele foi impressionante mais uma vez. Ele demonstrou isso, o nível de perigo que oferece, o volume de trabalho e a tomada de decisões são fantásticos de se ver."

E sobre o goleiro David Raya, disse: "Aquela defesa que ele fez contra o Estêvão, naquela jogada individual. A presença dele e a forma como ele abraça cada cruzamento são extremamente úteis."

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