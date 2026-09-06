Mikel Arteta, técnico do Arsenal, sente uma enorme decepção, apesar da vitória sobre o Chelsea (2 a 1), na noite deste domingo, no estádio Emirates, pela terceira rodada da Premier League.

O Chelsea abriu o placar cedo, aos dois minutos, com o reforço Morgan Rogers, mas o Arsenal virou o jogo e venceu por dois gols, marcados por Kai Havertz e Martin Ødegaard.





Arteta declarou em entrevista à rede "Sky Sports": "Sinto uma grande decepção com a forma como sofremos o gol, mas também há que se reconhecer o excelente toque final que Morgan (Rogers) deu.

E acrescentou, conforme divulgado pela rede "BBC": "Foi um prazer ver nosso time jogar e competir, presenciamos uma atuação individual de destaque, e o clima no estádio foi maravilhoso. Estou interessado em nossa reação. Exigimos mais dinamismo, mais eficiência e mais capacidade ofensiva, e vocês viram isso hoje".

Sobre o ataque do Arsenal, explicou: "Perdemos jogadores por seis meses, por cinco meses, o Saka por três meses e meio, e o Havertz por sete meses. Mesmo assim, o desempenho do time foi impressionante na temporada passada".

A respeito do grego Christos Tzolis, o reforço, acrescentou: "Ele foi impressionante mais uma vez. Ele mostrou isso, pois o nível de perigo, o ritmo de trabalho e a tomada de decisões dele são maravilhosos de se ver".

E sobre o goleiro David Raya, disse: "Aquela defesa que ele fez contra o Estêvão naquela jogada individual. A presença dele e a forma como ele domina cada cruzamento são extremamente úteis".