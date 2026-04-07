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Khaled Mahmoud

Traduzido por

Arteta após a vitória europeia: um momento mágico decidiu o jogo... e Raya foi excepcional

Sporting x Arsenal
Sporting
Arsenal
Liga dos Campeões
M. Arteta
Portugal
England
Espanha

Arteta após a vitória: os jogadores decisivos fizeram a diferença

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, demonstrou grande satisfação com a vitória conquistada por sua equipe fora de casa na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting de Lisboa, por 1 a 0, ressaltando a dificuldade de vencer uma equipe que não perde em casa há muito tempo.

Arteta disse em declarações após a partida à Amazon Prime: “Estou muito feliz com a vitória fora de casa nas quartas de final da Liga dos Campeões contra um time que não perde em casa há não sei há quanto tempo. Acho que a última vez que perderam foi também em competições europeias, e isso mostra o quão difícil foi a tarefa”.

Sobre os desafios ofensivos durante a partida, ele explicou: “Sim, senti isso porque, quando chegávamos ao último terço do campo e nos posicionávamos lá, faltava-nos o toque final. Tínhamos de ser mais dinâmicos, rápidos e eficazes para desmontar a sua defesa compacta. Nos anularam um gol, e houve duas ou três oportunidades em que estivemos muito perto, mas faltou-nos o passe decisivo. No final, um momento mágico dos suplentes nos deu a vitória.”

Sobre o gol da vitória, Arteta comentou: “Uma jogada linda, e é esse o impacto de que se precisa quando se chega a esta fase da temporada. Todos têm que deixar sua marca, e foi isso que os jogadores fizeram esta noite, sem dúvida.”

Arteta encerrou sua fala elogiando o goleiro David Raya, dizendo: “Ele passou por dois momentos em que defendeu duas bolas decisivas. Isso é a Liga dos Campeões; a competição sempre se decide na área, devido à enorme qualidade que existe aqui”.

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Em resposta à descrição de Kai Havertz de que Raya é o melhor do mundo, Arteta disse: “No momento, ele é um fenômeno e vem apresentando um nível excepcional desde que se juntou a nós. Temos muita sorte de tê-lo conosco.”

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